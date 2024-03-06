Kızıldeniz’deki gerilim Türk ihracatçısına avantaj sağladı

Kızıldeniz'de artan gerilim tüm dünyadaki ticari faaliyetlerin etkilenmesine ve ticaretteki dengelerin değişmesine neden oldu. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Kızıldeniz üzerinden gerçekleşen lojistik faaliyetleri önemli ölçüde sekteye uğradı. Yaşanan durum lojistik sektörünün çeşitli çözüm yolları ve alternatif rotalar aramasına yol açtı. Kızıldeniz'de yaşanan durumun ticari dengelerde değişmeye yol açarak Türk ihracatçısına rekabet avantajı sağlayabileceğinin altını çizen Globelink Ünimar İcra Komite Üyesi Ahmet Güçlü, "Kızıldeniz'deki kriz özellikle Avrupa ülkelerinin Asya pazarından gerçekleştirdiği ithalatı daha zor ve pahalı hale getiriyor. Mevcut durum ele alındığında ise bölgede Asya ülkelerine alternatif olarak Türkiye karşımıza çıkıyor. Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleştirilen ihracatta Süveyş Kanalı kullanılmıyor"dedi.

Globelink Ünimar İcra Komite Üyesi Ahmet Güçlü

REKABET GÜCÜ ARTTI

Kızıldeniz'deki gerilimin etkilerinin uzun süre devam edeceğini belirten Güçlü, "Yani hem teslimat süreleri hem de lojistik maliyeti açısından önemli bir rekabet avantajı elde ediliyor. Kızıldeniz'de artan bu gerilimin ne zaman son bulacağına ilişkin net bir tarih vermek zor" dedi. Kızıldeniz'deki süreç nedeniyle gemi ticaretinde yaşanan aksamaların Avrupa'ya yönelik tedarik süreçlerini olumsuz etkilediğini belirten Güçlü, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarını kullanarak Avrupa'ya daha fazla ihracat yapabileceğini belirterek "Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa'ya olan yakınlığı ve hızlı ulaşım imkânlarıyla Türk ihracatçısına Asya ile rekabet etme şansı sunuyor. Rota değişiklikleri ve taşıma süreçlerinde meydana gelen farklılıklar sektörü yakından etkiliyor. Bu doğrultuda Türkiye, coğrafi konumunun sağladığı avantajı kullanarak Avrupa'nın gerçekleştirdiği ithalatta daha sık tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.