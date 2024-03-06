Sağlık ordusuna 8 bin isçi alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin yeni sağlık atamasının mülakatsız atamasının yapıldığını yakın zamanda ataması yapılan sağlık ordusunun göreve başlayacağını belirtti. Bakan Koca, İş-Kur üzerinden 8 bin işçi alımı yapılacağını da söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısının artından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Sonuçlarının yakın zamanda açıklanmasını bekliyoruz" dedi. Sağlık atamaları ile ilgili konuşan Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personel alımıyla ilgili ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler" dedi.