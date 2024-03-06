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Un üreticilerinin hedefi 2 milyar dolar ihracat

HABER MERKEZİ
Un üreticilerinin hedefi 2 milyar dolar ihracat
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, 2028 yılı sonunda 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için çalıştıklarını söyledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da olan Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin yıllık un ihracatının yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığını, un ihracatında dünya liderliğini 10 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Tezcan, geçen yıl un ihracatının önceki yıla göre miktar bazında yüzde 20 büyüdüğünü belirterek, "Türk un sanayicileri olarak güçlü bir şekilde dünya pazarlarında yerimizi almaya devam edeceğiz. 2028 sonunda 2 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için çalışacağız" dedi.
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