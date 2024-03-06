Yağışların azalması balık miktarını azalttı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, son 4 yılda Türkiye'de deniz balığı avcılığının yüzde 32 azaldığını belirterek, "Kısacası yağış azaldıkça, balık azalır. Çünkü denizlere besini getiren sistem, nehirlerdir. Ne kadar çok yağmur yağarsa, denizlere o kadar çok besleyici element gelir. Balık da o kadar çok olur" dedi. Türk denizlerinde avlanan balık miktarının 2019'da 375 bin ton olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, kuraklığın da etkisiyle düşüş sürecine girildiğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar, aşırı avcılık ve nüfus artışının yanı sıra bu düşüşteki asıl etkenin kuraklık olduğunu belirtti.