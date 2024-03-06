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Haberler Ekonomi Zincir marketlere glüten zorunluluğu

Zincir marketlere glüten zorunluluğu

HABER MERKEZİ
Zincir marketlere glüten zorunluluğu
Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.
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