Airbus’a en büyük destek Türkiye’den

Türkiye, Airbus'a 220 adet uçak siparişi verdi. Bu siparişin üzerine Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, Türkiye'den gelen talebin kendi açılarından gurur verici olduğunu dile getirdi. Türkiye'de gövde parçalarından yakıt depolarına, kanatçıklardan perçinlere ve elektrik kablo tesisatlarına kadar çeşitli ürünler üreten, farklı büyüklükte 17 tedarikçilerinin bulunduğunu dile getiren Ward, bunlara ek olarak Türkiye'nin, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında da öncü bir iş ortağı olmak istediklerini vurguladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖVGÜ

İstanbul'un, havacılık sektörü için her zaman dünyanın merkezi olduğunu ifade eden Ward, "İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısının giderek arttığını görüyoruz. Ocak ayında Avrupa'daki en kalabalık havalimanı oldu" dedi. Airbus Türkiye Başkanı Ward, Airbus ile Türkiye arasında ticari ve askeri havacılık alanında başarılı projelerin hayata geçirildiği uzun süreli işbirliğinin olduğunu da söyledi.

'YOĞUN BIR YIL OLACAK'

"THY'NİN 220 adet Airbus uçağı siparişi dünya genelinde aldığımız en büyük siparişlerden biriydi ve 2023'teki sipariş defterimizi çok olumlu etkiledi. Hem ticari hem de savunma alanlarında tamamlamamız gereken kontratlarımızın olduğu ve Türkiye'deki sürekli artan uçak sayımızı desteklememiz gerektiği için 2024'ün de yoğun bir yıl olacağını öngörüyoruz."

Simon Ward, geçen yıl tüm iş kollarında güçlü siparişler aldıklarını ve teslimatları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl Türk Hava Yolları'ndan gelen siparişin de 'en büyük sipariş' olduğunu belirtti