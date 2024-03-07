Bakan Özdemir: Kadını güçlendiren politikalar uygulayacağız

Turkuvaz Medya Grubu, Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hangi alanda olursa olsun elde ettikleri başarı, ülkemiz için de önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Çalışan ve üreten her kadın; ailesi, çocukları ve sosyal çevresiyle birlikte toplumun gelişip güçlenmesine önemli bir katkı sağlıyor. Biz de bu kaynağı, kadın yaşamını güçlendiren politikalarla destekliyoruz" dedi.

Bakanlık olarak, ailenin ve toplumun refahı için emek sarf eden kadının haklarını koruyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, kadının tüm hak ve fırsatlardan tam ve etkin şekilde yararlanması için yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini, ayrımcılık ve şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aştıklarını vurguladı.

KADINLARA DESTEK

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle devam etti: "Kadınlara, eğitim ve istihdam başta olmak üzere hayatlarının her anında destek oluyoruz. Bugün emekleri ve tecrübeleriyle ülkemizde ve dünyada büyük başarılar elde etmiş pek çok Türk kadını var. Sizin hayalleriniz hepimizin gerçeği, sizin başarılarınız hepimizin sevinci oluyor. Sizler gibi kendisine ve ülkesine katma değer üreten güçlü kadınlarla, Güçlü Türkiye vizyonumuzu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum."

Türkiye'de son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planımızda, kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. İki gün sonra açıklayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında ise kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için hedef ve uygulamalarımıza yer verdik. Türkiye'de, her geçen gün eğitim alan, meslek sahibi olan, yetkinlik düzeyini artıran kadınların sayısı hızla artıyor" diye konuştu.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEBRİK

Ne eğitimde ne istihdamda yer almayan kadınlar için "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programını başlattık. Bu programla, kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi. Öncelikli hedeflerinin, daha çok kadına ulaşmak, toplumda rol model olacak kadınların sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Çünkü kadının öyle bir bereketli doğası var ki, küçücük imkanlarla çok faydalı sonuçlara ulaşabiliyor. Kadının emeğiyle toprağa kök salıyoruz. Kadının inancıyla göklere uzanıyor, kadının gücüyle dimdik ayağa kalkıyoruz. Kadının şefkatiyle büyüyüp çoğalıyor, geleceğe taşıyoruz" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu üyeleri Ceyda Uzman ve Didem Ural Gücüm, Bakan Göktaş'a zirveye katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Kadın ve erkek temsillerinin oluşmasında, medyanın, aynı zamanda değerlerin pekiştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğuna da işaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bütün medya platformlarında, kadını her zaman daha etkin rollerde görmeyi arzuluyoruz. Bunun yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi yansıtan yayınların sayısının artırılmasını önemsiyoruz. Medyada topluma örnek olacak, rol model olacak kadınların daha çok görünür olmasını bekliyoruz. Kadın yönetici sayısının en yüksek medya grubu olması nedeniyle Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum. Tüm kurumlara örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SEKTÖRDE İSTİHDAM ARTMALI'

ZİRVENİN açılış konuşmalarında Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, TÜİK istatistiklerine değinerek nüfusun yüzde 49.9'u kadın olmasına rağmen istihdam ve yönetici oranında çok büyük bir ayrım oluştuğunu dile getirdi. Güngör, kadın yönetici oranının yüzde 19.9, işgücüne katılım oranının ise yüzde 25 olduğunu söyleyerek nüfusa oranlandığında kadın istihdam oranının erkeklerin yarısı kadar olduğunu ve ciddi bir eşitsizlik yaşandığını kaydetti. Ücretlerde de eşitsizlik yaşandığını kaydeden Güngör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kadın istihdam oranının OECD ortalaması yüzde 66'ya çıkması durumunda milli gelirin 210 milyar dolar artacağına işaret ettiğini hatırlattı.

'3 YÖNETİCİDEN 1'İ KADIN'

A Para Genel Yayın Yönetmeni ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner de Turkuvaz Medya'nın kadın istihdamında hem Türkiye'den hem de Türkiye medyasından ayrıştığına işaret ederek medyada 782 kuruluş arasında yapılan araştırmada TV kanallarında çalışanların yüzde 73.4'ünün yöneticilerin de yüzde 87'sinin erkek olduğuna dikkat çekti. Turkuaz Medya'da ise üretim ve matbaa hariç 2001 çalışan arasında kadın istihdam oranının yüzde 42, yönetici oranını ise yüzde 33 olduğunu vurgulayan Doğaner, 2023 yılında işe alınan kişilerin de yüzde 52,6'sının kadın olduğunu söyledi. Doğaner, "Bir gün kadınlar gününü kutlamaya gerek duymadığımız bir zaman dilimine ulaşmayı umuyorum" dedi.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

ZİRVE'NİN ana sponsorluğunu Vakıfbank, Türk Telekom, Halk Bankası, Borsa İstanbul, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo, co sponsorluğunu Türk Hava Yolları, destek sponsorluğunu ise Papara, P&G, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İdefix ve D&R üstlendi.

'KADINSIZ SİYASET OLMAZ'

TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Şahin, "Siyaset çözüm üretme adam kazanma sanatıdır. Kadının yaradılış fıtratı olarak duygusal zekası, empati yeteneği siyasette, Türkiye yüzyılı belediyeciliğinde önemli fırsatlar ve imkanlar vermektir. Siyasetsiz kadın, kadınsız siyaset olmaz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın kadına büyük önem verdiğini anlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında partiyi kurarken kadınsız demokrasi, kalkınmanın olmaz demesiyle yolculuğa çıktık. Cumhurbaşkanımız 'kadın sözde değil özde olacak' dedi. Bunu kalkınma projesi olarak görmemiz lazım" diye konuştu.

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUN?

Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Lideri Azra Zeynep Talakoğlu "Kadın Olarak Sınırları Zorlamak" başlıklı konuşmasında Türkiye'nin ilk ve tek tamamen kadınlardan oluşan akreditasyon almış arama kurtarma ekibi olduklarını söyledi. Talakoğlu, şunları anlattı: "Tüm önyargıları yıkarak başarılı olduk. Bizler gönüllüyüz, sivil toplumun amacında sorumluluk bilinci yatar ve biz sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz, bu sorumluluklar da yaptığımız işe bizi gönülden bağlıyor. Kadının halinden en iyi başka kadın anlıyor. Deprem ve diğer afetlerde gördüklerimiz afette de kadına ihtiyaç var. İçimizdeki yardım etme duygusuyla, çıkarsızca, sınırları ve önyargıları zorlayan kadınlarız.

Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananları da kabul etmiyoruz. Orada fırsatı olsa en az bizim kadar başarılı olabilecek ve sesini duyurmayı hak eden kadınlar var. O nedenle o kadınlar için sesimi duyan var mı, sesimi duyuyorsan ses ver diyorum."

YENİ PROJE ÜRETİMLERİ

Hıdır T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu, "Teknoloji Dünyasında Kadın Olmak" başlıklı konuşmasına, Gazze'de yaşanan zulme ve orada yaşayan kadınların yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek başladı. Kuzucu, yaşanan savaşların özellikle yerli ve milli teknolojinin, savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bu bize teknolojide ne kadar ileriye gitmemiz gerektiğini önemini gösteriyor. Bizler vakıf olarak yürüttüğümüz çalışmalarda gençlerin milli teknoloji hamlelerini hayata geçirebilmeleri, teknolojilerini geliştirebilmeleri için projeler üretiyoruz." Teknoloji dünyasında kadın olmanın ilk mücadelesini üniversite tercihi döneminde ailesiyle verdiğini üniversitede de çok az kadın öğrenciyle beraber okuduğunu kaydeden Kuzucu, ancak artık kadınların fen bilimleri ve mühendislikte çok daha fazla söz sahibi olduğunu dile getirdi. Vakıflarında da kadın personel oranının yüzde 55 olduğunu yönetim kurulunun ise 5 kadın 4 erkek üyeden oluştuğunu belirten Kuzucu, "Teknolojide kadınların var olabilmeleri için pozitif ayrımcılığa ihtiyacı yok. Olması gereken fırsatlar sunulduğunda biz kadınlar kabiliyetimiz, yeteneklerimizle çok iyi yerlere geliyoruz" dedi.

'YAPAY ZEKADA ADIMIZ YOK'

VERİ Bilimci ve Yapay Zeka Araştırmacısı, Akademisyen, Yazar Şebnem Özdemir ise "Yapay Zekâ Çağında Kadın Olmak" başlıklı konuşmasında yapay zekanın kadına karşı önyargılı olduğunu vurgulayarak, "Yapay zekada kadının adı yok" dedi. Yapay zekanın veri varsa öğrenebileceğini ve üretici yapay zekanın da kadına karşı önyargılı olduğunu söyleyen Özdemir, "Bize bir bilimsel deney yapan bilim insanlarını göster dediğimizde ön planda erkeğin aktif test yaptığı kadının arka planda kaldığı çizimleri gördük. Bana yazılım mühendisinin resmini çiz dediğimizde erkek çiziyor. Bu makineyi önyargılı kılan bizleriz. Yapay zeka insanlığın yeni çocuğudur, ebeveynlerinden ne gördüyse onları devralıyor. Makinenin önyargısını değiştirmezsek kadına teknolojide daha yer açmazsak yapay zeka 108 yıl daha kadının ön planda seçmeme devam edecek" dedi.

'ROL MODELLER OLUŞTURACAĞIZ'

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Nesli Kılıçal, "Eşit Görüyoruz: Stereotipleri Rol Modeller ve Eğitimle Değiştirmek" başlıklı konuşmasında rol modeller ve eğitimle birlikte kadınlarla ilgili önyargıları kırmak için çalıştıklarını söyleyerek şöyle konuştu: "Değişim için evimizden başladık. P&G'nin yüzde 62'si kadın, yöneticilerin yüzde 63'ü kadın. Erkek işi olarak adlandırılan birçok işte kadın liderlerimiz var. Çocuk bakımının kadınların işi olmadığını erkeklere anlatmak için 8 haftalık babalık iznimiz var. Rol modeller oluşturmak için olimpiyat yolculuğunun destekleyicisiyiz. Voleybol kadın takımının da cesaret sponsoruyuz. Ergenlik döneminde özgüveni kırılan genç kızları ayağa kaldırmak rol modeller ve eğitimle sağlanıyor."