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Haberler Ekonomi Elektrikli araçlar için ‘usta’ seferberliği

Elektrikli araçlar için ‘usta’ seferberliği

HABER MERKEZİ
Elektrikli araçlar için ‘usta’ seferberliği
GÜNÜMÜZDE sayısı katlanarak artmaya devam eden elektrikli araçlar, bu alana yönelik usta ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Önceki gün tamamlanan "Elektrikli Araç Bakım Simülatörü Projesi" kapsamında 715 saat teorik ve pratik dersler alan kursiyerler, sertifikalarına kavuştu. Ankara merkezli eğitimlere toplam 14 ilden katılım sağlandı. OTOMDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan, "Eğitimlerimiz tamamen ücretsizdi. Proje bütçesinin yüzde 85'ini Ankara Kalkınma Ajansı karşıladı" bilgisini paylaştı.
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