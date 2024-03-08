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İzmir’in turizm pastasını büyütecek Berlin hamlesi

HABER MERKEZİ
İzmir’in turizm pastasını büyütecek Berlin hamlesi
Dünyanın en büyük turizm fuarı olan, 170 ülke ve bölgeden 5 bin 500'ü aşkın profesyonel katılımcının buluştuğu İTB Berlin Uluslar arası Turizm Fuarı'nda İzmir'in turizm pastasını büyütecek görüşmeler gerçekleştirildi. Fuarda İzmir'i tüm yönleri ile tanıtma imkanı bulduklarını dile getiren TOBB Turizm Meclisi Üyesi ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, "Almanya turizmine yön veren Başkan bizimle yakından ilgilendi. İzmir'in turizm pastasını büyütmek için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu dile getirdik. Abu Dhabi'den sonra 600 Alman turizm acentasının katılacağı toplantının İzmir'de yapılma sözünü aldık" dedi.
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