TCMB rezervleri 131 milyar dolar oldu

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle Merkez Bankası'nın rezervlerini hızla artırmasının ardından, toplam rezervlerde sınırlı düşüş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'nın rezervleri, döviz ve altın olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi. Bu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.