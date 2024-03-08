TOBB, Dünya Kadınlar Günü sergisi düzenledi

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun "Sanatta Girişimcilik Projesi" kapsamında, 05 Mart Salı günü Urla Belediyesi Aryom Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir sergi açıldı.

Bir ay süresince ziyaretçilerini ağırlayacak sergide 33 sanatçının değişik kategorilerdeki eserleri sergilenecek. TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Deniz Celep ve kurul üyelerinin geniş katılım sağladığı serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB İzmir Kadın Kurulu Girişimciler İcra Kurulu Üyesi ve Sanatta Girişimcilik Proje Koordinatörü Işıl Nişli, "TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Sanatla Girişimcilik Projesinin Kadınlar Günü sebebiyle bir kutlama amacıyla gerçekleştirdiği İzmir'den yolu geçen kadınların karma sergisi bizleri oldukça heyecanlandıran bir proje. Bizler Kadın Girişimciler Kurulu olarak sanatçı ile girişimci arasında benzerlikler olduğuna inanıyoruz. Sanatçılar üretkenlikle birlikte çok güzel eserler ortaya çıkartıyorlar. İşte Sanatta Girişimcilik Projesi de neden sanatçılarda girişimci olmasın diye düşünerek ortaya çıkardığımız bir proje oldu." dedi.