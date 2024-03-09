6 bin işçi grevde

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin üyesi olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı. Yaklaşık 6 bin belediye işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30'luk zam teklifi masanın dağılmasına neden oldu. İlk olarak önceki gün iş bırakarak sokağa çıkan Belediye-İş İzmir Şubeleri dün sabah bir kez daha iş durdurma kararı aldı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

İş bırakma eylemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok biriminde etkili olacakken bu eylem sonuçları özellikle kendisini trafikte gösterdi. İş bırakma eylemi ile birlikte sahada bulunan yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmadı. Otobüsler 07:00 ile itibari ile tekrar çalışmaya başladı. Sendika tarafından şu açıklama yapıldı: "Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden, 8 bin emekçiyi etkileyen toplu iş sözleşme görüşmeleri, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi karşısında uyuşmazlıkla sonuçlandı. 05 Mart 2024 Salı günü "artık bıçak kemiğe dayandı" diyen sendikamız üyesi binlerce emekçi kitlesel yürüyüş ve basın açıklamasıyla sesini duyurdu. Duyarsızlık devam ettiği takdirde, önümüzdeki hafta içinde BÜYÜKŞEHİR, İZSU, IZDOĞA, IZBETON ve İZULAŞ çalışan binlerce emekçi, tüm işyerlerinde protestolarını artırarak devam edecekler. Bizler seçim değil, geçim derdindeyiz."