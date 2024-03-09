Ege’nin güçlü kadınları

'HER İŞİ YAPABİLİRİZ'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar iş makinelerinde mermer kesip ekmeklerini adeta taştan çıkartıyor. Kadın eli değen mermerler, başta ABD olmak üzere 12 ülkeye ihraç ediliyor. Kadınlar yaptıkları işi çok sevdiklerini ifade ederek "Biz işimizi layıkıyla yapıyoruz. Ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz" dedi.

14 kadın işçi çöpe gidecek mermerleri mozaik haline getirip büyük emek harcayıp çeşitli desenler oluşturuyor. Mermerleri kesip yıkayan ütüleyip satışa hazır hale getiren kadınlar aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. İki çocuk annesi Hamiye Göksu, "10 yıldır çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. Üretime dönük faaliyet ile ülkemize döviz kazandırıyoruz. Aile bütçeme destek oluyorum. Kadınlar her işi yapar" ifadelerine yer verdi.

FETHİYE'NİN ŞOFÖR NİHAL ABLASI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi Nihal Küçük(37) evine maddi destek için dolmuş şoförlüğüne başladı. Yaklaşık 1 yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Nihal Küçük, 'Kadınlar olarak başaramayacağımız iş yok. Seracılığı bırakınca minübüs aldık. Direksiyona geçtim. Fethiyenin şöför Nihal ablası oldum' dedi. Fethiye, Yenievler Çalıca hattında günde 4 seferde yaklaşık 80 kilometre direksiyon sallayan Nihal Küçük, Fethiyedeki hatlarda tek kadın dolmuş sürücüsü olarak dikkat çekiyor. Nihal Küçük, "Eşim dolmuşçuluk yapıyor. Kendim de seracılık yapıyordum. Seracılığı bıraktım, dolmuş almaya karar verdik. Erkek işi dedikleri bu mesleği kadın olarak en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum. Kadınların başaramayacağı bir iş yoktur" dedi.

KAYNAK İŞÇİLİĞİNDE ZARİF DOKUNUŞLAR

Aydın'ın kadın kaynak ustaları, başarılı çalışmalarıyla adeta nakış işler gibi kaynak yapıyor. Örgü örmek, dantel işlemek gibi ince detaylarda ustalaşmış kadınlar, kaynak işlerinde de kendilerini kanıtlarken, usta elleriyle metal parçalarını birleştirerek adeta nakış işler gibi kaynak yapıyorlar. Kaynak ustası Fadime Girmeç, "Burada kadına dair bir cinsiyet ayrımı yok. Her kadın bu şirkette çalışabilir. Kadının 'yapamam' gibi bir durumu söz konusu değil" dedi.