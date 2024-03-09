KOSGEB’den girişimcilere destek ve eğitimler sürüyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından bu yıl 8 bin 250 kadın girişimcinin işletme kurmasının desteklenmesi öngörülüyor."İleri ve Geleneksel Girişimci Destekleri" kapsamında kadınlara, program için belirlenen destek tutarlarına ilave 5 bin lira katkı sağlanıyor. İstihdam edilen kadınlar için destek oranına ilave yüzde 20 ekleniyor. Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde etmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla 81 ilde faaliyetler gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın sayısı ise geçen yıl 49 bin 283 oldu.