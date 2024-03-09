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Haberler Ekonomi Mahmut Özgener: Her gün kıymet verelim

Mahmut Özgener: Her gün kıymet verelim

HABER MERKEZİ
Mahmut Özgener: Her gün kıymet verelim
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fedakarlıkları, üretkenlikleri ve yaratıcılıklarıyla dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Özgener, "Kadın emeğinin yalnızca bir güne sığmaması gerektiği bilinciyle "Dünyadaki her şey kadının eseridir" diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlediğimizi ve kadınlarımıza bir gün değil her gün değer verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.
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