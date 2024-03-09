Restoranlara sıkı denetim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, restoran, lokanta, kafe ve pastanelerin giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerine fiyat listesi koymayan işletmelere yönelik denetimler kapsamında 30 bin 110 işyerinin denetlendiğini, 6 bin 67 işyerine toplamda 16.1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetlenen firma sayısına göre ilk üç il Antalya, İstanbul ve Kocaeli olurken, uygulanan idari para cezası tutarına göre ise ilk üç il Edirne, Kocaeli ve Bursa oldu. Bakan Bolat, "Çalışmalarımız kapsamında, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin günlük denetimleri yapılmakta olup, 28 Şubat'a kadar yaklaşık 70 bin işletme ve 417 bin ürün denetlenmiştir" ifadelerini kullandı.