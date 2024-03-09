Tatil planı yapacaklar dikkat! Bu yöntemlerle ağlarına düşürüyorlar

"SAHTE VE UCUZ REKLAMLARA KANMAYIN"

GETOB Başkanı Deliveli, sahte siteler ve hesaplar ile ilgili yaptığı açıklamasında "Öncelikle şu an hala rezervasyon dönemindeyiz. Erken rezervasyon döneminde satışların yoğun olduğu, indirimlerin devam ettiği, otellerin yoğun satış aldığı bir dönem içerisinde bulunmaktayız ve bu dönemde ne yazık ki bir yandan da dolandırıcıların yoğun çalıştığı bir dönem haline gelmekte. Zaman geçtikçe satış kanalları da gelişiyor ve ne yazık ki yalancılar, dolandırıcılar da bu yeni yöntemleri kullanıyorlar. Gerek cep telefonlarına gönderilen sahte mesajlar, gerek otellerin resmi hesaplarını, web sitelerini kopyalayan sahte siteler, gerekse son zamanlarda sahte sosyal medya hesapları üzerinden paralı reklamlarla tatil tüketicilerine ulaşarak, insanların mağdur edildiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada önemli olan husus şudur. Tatil arayışında olan tatil tüketicilerinin önemle otellerin resmi web siteleri, resmi iletişim kanalları, sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçmeleri, rezervasyon yapmaları veya ulusal ve uluslararası tanınmış acenteler, online siteler veya TURSAB kayıtlı acenteler üzerinden rezervasyonlarını yapmaları gerekmektedir. Sahte hesaplar üzerinden gerçek hesap izlenimi oluşturup birçok dolandırıcılık vakalarına rastlanmaktadır. Belirttiğim gibi tüketicilerin yapması gereken resmi hesaplar üzerinden, otel hesapları üzerinden tatil planlamalarını, rezervasyonlarını yapmaları. Aynı zamanda güvenli bilgisayar üzerin kullandıkları, gelişmiş internet tarayıcıları da sahte siteleri, oltalama atak denilen yöntemleri de tespit edebilmekte, sahte siteleri güvenlik sertifikası olmayan kopya siteleri de uyarmaktadır. Fakat yine tamamen buna güvenmek doğru olmaz. Bilindik ulusal uluslararası acenteler veya resmi siteler her zaman en doğru kaynaktır" ifadelerine yer verdi.