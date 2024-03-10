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Haberler Ekonomi ‘Çardak’ın tamamına doğalgaz gelecek’

Çardak’ın tamamına doğalgaz gelecek’

SEBAHATTİN ALP
‘Çardak’ın tamamına doğalgaz gelecek’
Denizli'nin Çardak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüsnü Yılmaz, Çardak'ı yeni dönemde tamamının doğalgaz ile tanışacağını müjdeledi. Çardak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüsnü Yılmaz, yeni dönem de de kalıcı ve köklü iş ve projelerle Çardak'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan adayı Yılmaz, "Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık. Çardak'ın tüm mahallelerine doğalgaz çalışmasına başlatılacak. Önce ilçe merkezinde eksik kalan yerlere daha sonra çevre mahallelere ulaşacak şekilde tasarlayıp inşa edeceğiz. Bu yatırımlarla, hem hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağız hem de hava kalitesinde daha üst seviyelere geleceğiz" diye konuştu.
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