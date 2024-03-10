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Haberler Ekonomi Firmaların denetimi devam ediyor

Firmaların denetimi devam ediyor

HABER MERKEZİ
Firmaların denetimi devam ediyor
İstanbul'da sanayici ve iş adamları ile konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ramazanda gıda fiyatlarının bir anda yükselmemesi için bütün gıda firmalarını dolaştık. Vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız" dedi. Bakan Bolat, konuşmasına şöyle devam etti: "Dış ticarette ihracatımızın arttırılması, mal ve hizmetler acentamızın arttırılması, Türkiye'ye yasa dışı yollarla ya da aldatılan yöntemlerle ithalat yapılarak yerli ve milli üretime zarar verilmesinin karşısında olmak bizim hedeflerimiz arasındadır. Haziran'dan Şubat sonuna kadar 30 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Mayıs ayında 60 milyar doların üzerinde olan cari açığımızı da Aralık ayı sonunda 45 milyar dolara düşürdük" şeklinde konuştu.
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