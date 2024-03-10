Gediz TOKİ konutları sahiplerini bulacak

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi, 250 Bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde Gediz 5.Etap 200 Adet Konut Projesinin belirlenen hak sahipleri için belediye tarafından TOKİ'ye yer teslimi önümüzdeki günlerde başlayacak. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Hayata geçirilen ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle ara verilen TOKİ 5. Etap konutlarının çalışmaları kaldığı yerden devam edecek. Kura çekimi ile belirlenen hak sahiplerimizin kazanmış oldukları hakları devam ederek, önümüzdeki süreçte TOKİ işbirliği ile konutlarımızın yapımına başlanılacaktır" dedi.