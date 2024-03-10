İhtiyaç sahibi hanelere milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti. Göktaş, "Bu doğrultuda, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vakıflara toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardık" ifadelerini kullandı.