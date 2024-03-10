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Haberler Ekonomi İkramiye geldi kriz sona erdi

İkramiye geldi kriz sona erdi

HABER MERKEZİ
İkramiye geldi kriz sona erdi
İzmir Büyükşehir'de yaşanan ikramiye krizi, büyükşehir bürokratlarının ikramiyelerin yatacağının sözünü vermesiyle son buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN'da örgütlü Genel İş İzmir 1 ve 3 Nolu Şubeler, bir süredir yaşanan ikramiye ve gıda kartı krizinin ardından açıklama yapmış ve Ramazan ayının ilk gününe kadar 20 bin TL'lik alacaklarının karşılanmaması durumunda iş bırakmaya hazırlandıklarını dile getirmişti. Sendikacılar dün bir kez daha Büyükşehir bürokratları ile bir araya geldi. İkramiyelerin yatacağının belirtilmesi üzerine eylem planlarını iptal etti. Sendika tarafından yapılan açıklamada "Salı sabahından itibaren tüm planlarımız hazır bir şekilde devam etmekte iken gece yarısı ikramiyelerimiz yatacaktır. Eylem planlarımız iptal edilmiştir" denildi.
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