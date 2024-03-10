Kadın kooperatiflerine ve çiftçilere ekipman desteği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kadın kooperatiflerine ve mahallelere makine ve ekipman desteğinde bulundu. 173 adet tarım makinesinin çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildiği törende, 19 adet kadın kooperatifine de 73 adet ekipman desteği sağlandı. Başkan Ergün, "İlimizde tarım ve üretimin olduğu bölgelerde insan gücünden ziyade makine gücünün kullanılması, üretim kapasitesinin arttırılması ve zaman kaybının önüne geçilmesi adına başlattığımız projelerimizle muhtarlıklarımıza, kadın kooperatiflerimize 390 adet makine ve ekipman desteği sağladık. Toplamda makine ve ekipman desteklerimizin miktarı 17 milyon liraya ulaştı. Desteklerimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz" dedi.