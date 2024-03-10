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Haberler Ekonomi Öğrenci ve iş vizeleri önceliklendiriliyor

Öğrenci ve iş vizeleri önceliklendiriliyor

HABER MERKEZİ
Öğrenci ve iş vizeleri önceliklendiriliyor
Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularına verilen yanıtlarda sürenin uzaması vatandaşta rahatsızlık uyandırıyor. Pandemi sonrası dönemde zirveye çıkan sorun Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının yakın merceğine alındı. Bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde özellikle "öğrenci ve iş amaçlı" vize taleplerinde sorun ilk etapta aşıldı. Avrupa Birliği(AB) üyesi ülkelerin "üstü örtülü" şekilde belli kontenjan dahilinde Schengen vizesi verdiği tespit edilirken, belirlenen limite yaklaşıldığında vize çıkma oranının azaldığı görüldü. Pandemi sonrasında vize alma süresinin uzamasına gerekçe olarak gösterilen vize başvurularını alan personel sayısının yetersizliği noktasındaki sorunların da yeni işe alımlarla aşılması bekleniyor. Yoğun vize başvurusu alan ülkelere bu konuda destek verilebileceği de kaydediliyor
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