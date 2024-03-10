Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kurası ne zaman? İŞKUR kura tarihleri...

Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi, güvenlik, elektrikçi, tesisatçı, marangoz gibi birçok farklı branştan toplamda 8 bin işçi alımı yapacak. Bakanlık kura yöntemiyle yapılacak olan alım için kura tarihlerini de açıkladı. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi kura çekimi ne zaman ? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. Daha önce 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanan tarihler değişti.
Yapılan açıklamada ''ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;
Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.'' denildi.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ekranlara gelecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı'nda daha önce yapılan işçi alımı sürecinde kura çekimi sonuçları, kura tarihinin akşam saatlerinde açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan'da açıklanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.