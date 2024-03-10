Teknoloji geliştirme bölgelerini 101’e çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'da katıldığı açılışta önemli açıklamalar yaptı. Bakan Kacır, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek kişi başına düşen milli gelirimizi 13 bin 110 dolara, ülkemizin toplam milli gelirini ilk kez 1 trilyon doların üzerine, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık" dedi. Askerî insansız hava aracı üretiminde dünyada lider, çimento üretiminde Avrupa'da birinci olan Türk sanayisini inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır şöyle devam etti: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızca kurulan sayısını 22 yılda 2'den 101'e yükselttiğimiz teknoloji geliştirme bölgeleri ve desteklediğimiz bin 298 Ar-Ge ve 327 tasarım merkezi ile ülkemizde teknoloji seviyesi yüksek üretim kapasitesi inşa ettik."