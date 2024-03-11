Çeşme ‘altın damlayan ağaç’ ile kaplanacak

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü eliyle yürütülen sakız ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalarda yöre halkından özellikle kadınlar da rol alarak ekonomik anlamda katkı sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin de katıldığı sakız fidan dikimi Urla Demircili Mahallesi'nde ormanlık alanda gerçekleşti.

Fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 10 hektarlık alana 3 bin 15 adet sakız ve 800 adet keçiboynuzu fidanı diktiklerini ve hedef fidan sayısını 5 bin adede çıkarmak olduğunu söyledi.

Derince, yöre halkının da projeye sahip çıkmasının sevindirici olduğunu ve üretilen sakız fidanlarıyla Çeşme Yarımadası'nı "Altın Damlayan Ağaç" sakızla kaplayacaklarını sözlerine ekledi.