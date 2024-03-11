Ege, baharat ihracatının yüzde 64’ünü karşılıyor

KEKİK ve defnenin üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türk baharat ihracatçıları 2024 yılına yüzde 51 artışla başladı. Baharat sektörü OcakŞubat döneminde ihracatını 56 milyon dolardan 86 milyon dolara çıkardı. Bu ihracatın 54 milyon dolarlık kısmını ise Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Baharat ihracatı miktar bazında da ilk iki ayda yüzde 31 artışla 24 bin tona ulaştı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, "Türk baharat sektörü, 2023 yılında yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık baharat ihracatına imza attı. Türkiye'nin baharat ihracatının merkez üssü Ege Bölgesi ise baharat ihracatının yüzde 64'ünü gerçekleştirerek 118 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Türkiye'de üretilen baharatları, 2023 yılında 153 ülkeye ihraç ettik. 2023 yılında ihracatımızda ilk sırada olan ülkeler; ABD'ye 23 milyon dolarlık, Almanya'ya 21 milyon dolarlık, Çin'e 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıllık 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan baharat ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz" dedi.