Turizmci adaylarına kariyer desteği verildi

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, hizmet sektörünün vazgeçilmezi olan insan kaynağı için üniversitelerin çok önemli olduğunu söyledi. Girgin, konaklama sektörü temsilcileri olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi kariyer günleri etkinliğinde öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldiklerini belirtti. Kariyer günleri etkinliğinde deneyimlerini paylaştıklarını dile getiren Girgin, "Öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir basamak olan staj ve sonrası için de başvurularını aldık" dedi.