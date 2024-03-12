Bakan Şimşek’ten “Dövizde dalgalanma geçici” mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'de verimliliğin artacağını ve döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu dile getiren mesaj paylaştı. Şimşek, mesajında yerel seçim sonrasını işaret ederek, seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren çalışmaları sürdüreceğini belirtti. Bakan Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunun değerlendirilmesi gerektiğini ve Merkez Bankası'nın elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığında olduğunun altını çizdi.