İzmir’in sanayici kadınları kendi günlerinde buluştu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Sanayici ve İşadamları Sağlık ve Eğitim Vakfı Kadınlar Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında geniş katılımlı bir gece düzenledi. Kulüp Başkanı Begüm Karace ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, Çiğli L'aura By Naci Usta Restoran'da gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Valisi Süleyman Elban'ın eşi İrem Beyza Elban ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte 300'e yakın kadın katıldı. Gecenin sunuculuğunu yapan ünlü manken Ceylan Saner, tiyatro ve dizi oyuncusu Ragıp Savaş ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Gecenin geliri ise İAOSB Vakfı tarafından kadınlar yararına yapılacak çalışmalarda kullanılacak.