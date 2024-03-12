Son dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 12 Mart canlı altın fiyatları...

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 190 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 170 ve 2 bin 160 dolar seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.