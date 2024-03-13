Canlı altın fiyatları 13 Mart Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.