İESOB’nin çağdaş salonu hizmete girdi

Bir süredir devam eden yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla, İESOB binası Birlik Plaza'nın 4. Katında bulunan toplantı salonu hizmete girdi. Şık dekorasyonu ve son sistem teçhizat ve ekipmanları ile göz dolduran toplantı Salonu'na, İESOB'nin kurucu başkanı Cemal Tercan'ın adı verildi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)'nin yenilenen toplantı salonu hizmete girdi. Başkan Yalçın Ata'nın birebir ilgilendiği tadilat çalışmaları sonucunda çağdaş bir salon İzmir Esnaf Teşkilatı'na kazandırıldı. Esnaf teşkilatının vefasını gösteren bir jestle, salona İESOB'nin kurucu başkanı Cemal Tercan'ın adı verildi. İESOB tarafından Cemal Tercan için bir de şükran plaketi hazırlandı. Plaketi Cemal Tercan'ın rahatsızlığı nedeniyle oğlu Bülent Tercan, İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın elinden aldı.

ESNAFA YAKIŞIR SALON

Esnaf teşkilatına yakışır bir salona kavuştuklarını kaydeden İESOB Başkanı Yalçın Ata, 'Salonumuza yaklaşık 20 yıldır hiçbir yenilenme, düzenleme yapılmamıştı. Tadilata muhtaç koltukları, yetersiz ışıklandırması, eskiyen halısı, boyaları dökülen ve çatlayan duvarları ile salonumuz ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Salonun İESOB'ye yakışmayan içler acısı hali nedeniyle kendi teşkilat üyelerimiz bile toplantı tercihleri için dışarıdan salon tutuyorlardı. İESOB yönetimi olarak biz de böyle bir salonda toplantı yapmaya, misafir ağırlamaya çekiniyorduk. Göreve gelir gelmez salon yenilenmesini ilk iş planlarımızın arasına koyduk. Bugün İzmir Esnaf ve Sanatkarının gurur duyacağı, günün gereklerine uygun modern salonumuz ile artık her türlü aktiviteyi gerçekleştirmeye hazırız' dedi.

SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Salonun ışık, ses, kamera ve görüntü sistemlerinin teknolojinin son ürünleri ile yenilendiğini sözlerine ekleyen Ata, 'Salonumuz sadece göz dolduran ve büyük beğeni toplayan dekorasyonu ile değil, toplantılarda sunulan görselleri ve kayıtları en iyi şekilde yansıtacak ses, kamera ve görüntü sistemleriyle donatıldı. Işıklandırmaların yenilenmesiyle dijital çekimlere uygun zemin oluşturuldu.

İŞTE ESNAF VEFASI

Teknolojinin gerektirdiği son sistem teçhizat ve ekipmanlarımızla modern bir salona sahip olduk. Ayrıca İESOB yönetimi olarak esnaf teşkilatlarının ne kadar vefakar ve kadirşinas bir camia olduğunu gösteren güzel bir jest de yaptık. Türk esnaf sanatkarına büyük hizmetler veren kurucu başkanımız sayın Cemal Tercan'ın adını bu muhteşem salona verdik. Salonumuz odalarımızın ve teşkilat üyelerimizin emrindedir. İzmir Esnaf Teşkilatına hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.