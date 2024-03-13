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Haberler Ekonomi Kredi kartlarında yeni düzenleme

Kredi kartlarında yeni düzenleme

HABER MERKEZİ
Kredi kartlarında yeni düzenleme
Kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitleri ve taksit sayıları düşürüldü. Nakit avansta taksit sayısı 3'e düştü, yüzde 25 sınırı geldi, ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yükseldi. Kredi kartlarında yeni düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanan kredi kartları için bankalar yeni karar aldı. Bankalar, nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü. Bankaların, kredi kartında nakit avans çekimini de kart limitinin yüzde 25'i ile sınırlandırdığı belirtiliyor. Öte yandan ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları da yükseltildi.
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