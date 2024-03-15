1 ayda 45 bin kadın iş buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi ile yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara'da Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları, Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı'na katıldı. Son 21 yılın rakamlarına bakıldığında 13 milyonu aşkın kişinin İŞKUR vasıtasıyla iş bulduğunu ve bunlardan 4 milyondan fazlasının kadınlar olduğunu aktaran Işıkhan, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2 buçuk milyonunun da yine kadınlardan oluştuğunu söyledi. Işıkhan Kadın istihdamı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir" dedi.