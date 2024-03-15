Son dakika: Canlı altın fiyatları 15 Mart Cuma! Gram altın, çeyrek altın, ata altın ne kadar?

Fed'in faiz indirimlerine yüzde 60 ihtimalle haziranda başlayabileceği fiyatlamasının öne çıktığını kaydeden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Michigan Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 doların ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.