100 yıl ve 3 kuşaktır köfteci: Gamalı

Bir kültürü tarihi yaşatan bölgenin en önemli markalarından Turgutlu'daki Gamalı Köftecisi 50-55 kişilik bir ekiple çalışıyor. Ramazanda 1200- 1500 kişiyi ağırlıyorlar. Köftenin yanında İskender dönerleri de meşhur. Günde 100- 110 kilo İskender satıyorlar. Hayvanlarını kendi çiftliğinde yetiştiriyorlar. Futbol kulüplerinin en sevdiği mekanlardan Gamalı Köftecisi haftada 100 -150 takımı ağırlıyor. Makedonya muhaciri dedesi ile aynı adı taşıyan Şevki Atman, tüm aile birlikte işlettikleri Gamalı Köftecisi'nin başarısını, işlerini çok severek yapmalarına bağladı. Atman, "Babam ve ben her an işimizin başındayız. Bu nedenle yıllardır hiç değişmeyen kalitemizden ve lezzetimizden ödün vermiyoruz" dedi. Gamalı köftesini diğer köftelerden farklı kılan özelliklerine geçmeden dilerseniz ailenin köftecilik serüvenine bir göz atalım. 1922 yılında dünyaya gelen Şevki Atman'ın ailesi Makedonya Üsküp'ün İştip ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine göç etti. Şevki Atman, 1945'te ilçe merkezinde hizmetine devam eden ilk köfteci dükkânını açtı. Bir süre sonra mesleğe ara verdi. Şevki beyin oğulları Hamdi ve Mustafa bu dükkânda yetişti. 1974 yılında kardeşlerden Mustafa Kuşadası'nda Gamalı Köftecisi'ni açtı. 1989 yılında büyük kardeş Hamdi Atman, Turgutlu'da babadan kalan dükkânı yeniden faaliyete soktu. 2004 yılından itibaren marka haline gelen Gamalı Köftecisi, Hamdi Usta ve oğlu Şevki tarafından Turgutlu Çarşısı'nda ve İzmir-Ankara karayolu üzerinde köftecilik mesleğini sürdürüyor. Hangisine giderseniz gidin çok sıcak bir ortamda sizi bildikleri işi en iyi şekilde yapıyor olmanın haklı özgüveni ve güler yüzle karşılıyorlar. Şevki Atman'ın ifadesine göre, eskiden "bakır sini" olarak tabir edilen büyük tepsilerde pişirilen köfteler zamanla saç tavalarda yapılmaya başlanmış. Buhar ve bol tereyağı ile yumuşatılmış pidesi ve baharatsız hazırlanan kıyması ile insanın ağzında inanılmaz tatlar bırakan bu özel köftenin bayrağı, 1945 yılından itibaren üç kuşaktır Makedonya muhaciri Atman ailesinin elinde.

ÇOK ÖZEL FORMÜL

"Gamalı" adının eski yıllarda etlerin "kama" adı verilen bıçaklarla kıyılmasından geldiğini belirten Şevki Atman köftelerinin özelliğini ise şöyle anlatıyor: "Yoğurtlu, soslu veya sade olarak servis edilen 'Gamalı' özel köftemizdir. Bu köftenin içerisinde sadece tuz var başka hiçbir baharat ve malzeme yoktur. Lezzetin farkının nedeni hayvanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal ortamlarında, doğal besinlerle beslenen hayvanların etleri oldukça lezzetli oluyor. Ayrıca köftemizin kıymasını hazırlarken hayvanın farklı yerlerinden kesilen etleri birlikte harmanlıyoruz. "Gamalı"da tadına baktığım ve "Salat Bar"da sunulan Ege'nin en özel otlarından yapılan salataların tadı muhteşemdi. Salatalarda kullanılan zeytin ve zeytinyağları da Bayındır'ın en doğal ürünlerinden seçiliyor.

BAŞARININ SIRRI

"Gamalı Köftecisi"nin aynı zamanda bir okul olduğunu belirten Atman, "Burada hiyerarşi yoktur, sevgi vardır, dostluk ve paylaşma vardır. 25 yıldır dedemin ustaları ile çalışıyoruz. Burada bir kurum kültürü oluşmuş, Gamalılık bilinci ve sevgisi yerleşmiş. Başarımızın sırrı da burada" dedi. Kuşaktan kuşağa sevgi ile gece gündüz mücadele ederek bir marka değer ortaya çıkarmışlar. Genç yaşına rağmen heyecanı, deneyimi ve çalışkanlığı ile işe hakim olduğunu gördüğümüz Şevki Atman bize "Gamalı"yı anlatırken gözleri parlıyor. Buraya kadar gelip de yoğurtlu ve soslu "Gamalı Köftesi"ni yemeden gitmek olmaz. Genel olarak köftecide yalnızca köfte yenir. Gamalı Köftecisi'nde köftenin yanında harika bir ciğer de yedim. Pide üzerinde servis edilen ciğerin tadına doyamadım. Günlük ortalama 40 kilogram ciğer sattıklarını belirttiler. Bu arada köfte, ciğer ve etlerle verilen pidelerin tadının çok farlı olduğunu anladım. Şevki Usta, "Bizim pidelerimiz kemik suyu buharı ile pişiriliyor ve yumuşatılıyor" dedi. Burada karabiber ve kırmızıbiber de hazır olarak alınmıyor tane olarak alınıp öğütülüyor.

SUCUK, DÖNER, ANTRİKOT

Bu arada "Gamalı Köfteci'nde sucuk da çok lezzetli. Yıllardır bu sektörün içindeyim hiç bu kadar yumuşak ve bıçak bile kullanılmadan ayrılan "antrkot" yemedim. Bana hiçbir marinasyon ve sosa yatırmadan ve dövülmeden yapıldığını belirttiler. Tadı gerçekten muhteşemdi, antrkot yemeden buradan ayrılmayın. "Ana şubede saat 12.00 ile saat 15.00 arası döner yapılıyor, döner yemek için kuyruğa girip beklemeyi göze almak gerekiyor" dedi Şevki Usta, ekledi: "Yüzde 30 kuzu kıyması yüzde 70 yaprak et kullanıyoruz." Kavurma için bir şey söylemiyorum. Bütün lezzetlerde bir standart yakalayan bir yerin kavurmasını tahmin etmek güç olmaz sanırım. Tatlı olarak tahinli ve cevizli Kemalpaşa tatlısı yedim. Tadına doyamadım. Ben bir Balıkesirli olarak "kuzu külbastı" sordum. İzmir- Ankara karayolu üzerindeki iki şubelerinde servis edildiğini söylediler. Oraya oturmadık ama baktığımızda 800 metrekarelik bahçesi, şelalesi ve çocuk oyun parkları ile harika bir yer. Her türlü sosyal aktivitenin yapıldığı bu mekanda keyifli anlar geçirebilir canlı maç yayını da izleyebilirsiniz.