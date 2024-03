Cağ kebabın İzmir’deki adresi 25 Mart Oltu Cağ Kebabı

Erzurum kimliği ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünü Oltu Cağ Kebabının; İzmir'deki adresi 25 Mart Oltu Çağ Kebabı 2013 yılından beri Bornova Forum'da hizmet vermektedir. Necmettin Uçar 1994 yılında Oltu'da Cağ Kebap işine girmiş, günde 120 kg cağ satarak başlayan bu işe ruhunu sevgisini her şeyini veren cağ kebap yemediği gün doymayan o kültürün o toprakların çocuğu Necmettin Uçar, "Erzurum'a kadar gitmenize gerek yok orijinal yöresel cağ kebabını burada yapıyoruz" demektedir. Eskiden evlerde yapılan cağ kebabı, tarihsel geçmişi, hazırlanışı, sunumu ile ve gastronomi turizmi açısından önemi Erzurum'da ön plana çıkmış ve şimdi tüm Türkiye'ye yayılmıştır. Oltu cağ kebabı; Erzurumlular tarafından bağımlılık derecesinde sevilen, misafirlere ikramının bir şölen havasında yapıldığı, Erzurum'un bir markasıdır. Erzurum denince akla ilk gelen yemek olan cağ kebabı, tadıyla yiyen herkesi mest etmektedir. Kuzu/koyun etinin tuz, soğan ve karabiber marinasyonu ile yapılan Erzurum'un müthiş lezzeti Cağ Kebabı yanında soğan, domates, sivri biber, tandır ve lavaş ekmeği ile birlikte mukavvi öğünler için vazgeçilmez bir lezzettir. Özellikle de et severler için... Erzurum ve çevresinden tüm Türkiye'ye yayılan bu lezzetin İzmir'deki en iyi adresi de 25 Mart Oltu Cağ kebabıdır. Şiş yokken Erzurum'da dağda köyde ağaç dalını Cağ Kebabın ana şişi, ağacın küçük dallarında cağın şişini yapıyorlarmış. Erzurum'da kısır koyundan yapılıyormuş cağ kebap maksimum iki yaşında olması gerekiyormuş. Burada İzmir'de sadece süt kuzudan yapılmakta, Cağ Kebabı aslında bir sokak lezzetidir.

AÇILIŞ VE DAVETLERDE

Açılış ve davetlere özel gün ve gecelerinizde, festivallerde Cağ lezzetini yaşamak tatmak isteyenlere bizzat cağ kebabı şişi takılarak bu lezzet sunulmaktadır. Bütün et çeşitleri döner olarak da catering hizmeti 25 Mart Oltu Cağ Kebap kalite ve güvencesinde sunulmaktadır. Bu cağ kebabındaki kalitesi bilgi birikim ve tecrübesini tüm İzmir'e Türkiye'ye tattırmak ulusal bir marka olmayı hedeflemekte. Bu konuda franchaise vermeyi düşünmektedir. 25 Mart Oltu Cağ Kebap gerçekten damak tadına önem veren, eti bilen gerçek cağ kebabının lezzetini yaşayan hissedenlerin adresidir. Buradaki lezzetli etleri cağ kebabını deneyen herkes hayran kalmaktadır. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, kendi suyunda yapılan çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ kebabı Forum Bornova'da 400-450 kişilik mekanda şık, otantik olarak dekore edilmiş ferah keyifli bir mekan. Mavibahçe yemek katındaki mekan 250 kişiye hizmet vermekte burada dönerin en lezzetlisi özeli sunulmaktadır.

ET PİŞİRMEK SANATTIR

Eti ve hayvancılığı da bilen bu işi tutku derecesinde sevgi ile yapan 25 Mart Oltu Cağ Kebap'ın sahibi Necmettin Uçar işletmesini ve ürünlerini şu sözlerle anlatıyor: "Biz burada kuzuyu cerrah gibi işliyoruz. Et pişirmek sanattır. Doğru, dürüst işini yapmak ayrı bir sanat. Doğru ve dürüstten kastım ise çok önemlidir. Çünkü günümüzde ne olduğu belli olmayan, donuk etler satan işletmeler çoğalmış durumda. Ben bu işi sonradan öğrenenlerden değilim, bu işin içine doğdum. Çağ kebabı için kullandığımız süt kuzuları özenle seçiyoruz ve çok ince detaylarıyla bütün sinirlerini alarak marine ediyoruz. Günlük marinelenen et asla ertesi gün takılmaz. Yani bizdeki bütün etler aynı gün işlenir ve aynı gün tüketilir. Donuk et asla kullanılmaz. Kuzuda incik ve gerdan kullanmıyoruz. Kuzu kesildikten sonra 1 gün dinlendiriyoruz. Karkas gelen 20 kg kuzudan 8,5 - 9 kg cağ eti elde ediyoruz. Bunu hiç kimse yapmıyor. Biz bu konuda iddialıyız. Biz bu işi sonradan öğrenmedik, çocukluğumuzdan itibaren işin içindeyim. Kaliteli kıvırcık kuzu kullanıyoruz. Meşe odununda pişiriyoruz. Pişirme tekniği çok önemli suyunda vermek gerekiyor. Marinasyonda tuz, karabiber, soğan kullanılıyor. Marinasyon ürünleri etin tadının önüne geçmemeli. Dönerlerimizi yaparken bütün dana alınıp bir gün dinlendirildikten sonra sinirleri ve kötü yağları alınıp işlenir. Bütün danadan kıyma çekilip, bir saatten fazla yoğurulup, bir gece soğuk havada dinlendirilip, ertesi gün şişe takılır. İskender ve döner olarak siz değerli misafirlere sunulur. Cağ dönerimiz de normal dönerimiz de meşe odun ateşinde pişirilir. Önem verdiğimiz bir diğer konu ise hijyendir. Bütün personel ekibimiz hijyen konusunda son derece dikkatlidir. Öğlen ve akşam servislerinin bulunduğu restoranlarda sıcak sıcak balon ekmek ve lavaş eşliğinde 6 çeşit ikramla servis başlıyor. İkramlar gerçek lezzet şöleni orijinal Antep ezme, haydari, kavrulmuş soğan, közlenmiş biber, maydanozlu sumaklı soğan, domates söğüş ve roka ve maydanozla masanız gözünüze damağınıza lezzet şöleni yaşatmaktadır.