Dünya devi Develey, Fersan kalitesiyle üretime başlıyor

Develey grup şirketi olan Fersan dünyada lider marka Develey ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor. Develey grubun CEO su Michael Durach, Fersan şirketinin üstlendiği bu operasyonu ve aynı zamanda APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağlayacağı katkıyı ve operasyonel süreçleri değerlendirmek için Fersan'a geldi Develey Group CEO'su Michael Durach ve Fersan CEO'su Gürhan Güven yapacakları yeni iş birliğinin detaylarını, Türkiye ekonomisi ile istihdamına sağlayacağı katkıyı, operasyonel süreçleri, APMEA ve Afrika stratejik pazar genişleme hedeflerini Fersan'ın İzmir'deki üretim tesisinde düzenlenen basın toplantısında açıkladılar. Toplantıya Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Emniyet Müdürü Salih Şen, Kemalpaşa Başsavcısı Bahadır Bilen ve Torbalı Kaymakamı Ercan Öter de katıldı.

DEVELEY GURURU

Toplantıda Avrupa'nın en büyük sos üreticisi Develey'e bağlı olmaktan gurur duydukları söyleyen Fersan CEO'su Gürhan Güven; "Develey Group şirketi olan Fersan yıllık yaklaşık 30 bin ton sirke üretimiyle Türkiye sirke sektöründe yüzde 25 ile pazar lideri konumunda. Bu liderliğimizi 2024 yılında da sürdürüyoruz. Türkiye'de satılan her dört sirkeden biri Fersan. Ancak sirkede tağşiş de mücadelemizi sürdürdüğümüz bir konu. Sirke Üreticileri Derneği (SirkeDer) başkanlığını da üstlendim. Tüketicilere her zaman bilindik ve güvenli markalara yönelmeleri gerektiğini duyuruyor ve duyurmaya da devam edeceğiz. Öte yandan her geçen gün büyürken, liderliğimizi yaptığımız inovasyonlarla korumaya çalışıyoruz. Fersan olarak Develey'in APMEA ve Afrika bölgelerinden de sorumluyuz ve bu sorumluluğu yerine getirmek için durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

İÇ PİYASADA DEVELEY MARKASI İLE TÜKETİCİLERİ BULUŞTURMAK İSTEDİK

DEVELEY Group CEO'su Michael Durach da; "Muazzam bir markamız var. Türkiye'de yaptığımız yatırımlar devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Global yaklaşımı benimsiyoruz. İç piyasada Develey markası ile tüketicileri buluşturmak istedik. Türkiye Ortadoğu ve Afrika için müthiş bir lokasyon. Türkiye ihracatımızı buradan büyüteceğiz. İyi, kaliteli ürünler, kaliteli insanlar ve kaliteli çalışmalarımızla beraber çok iyi bir markanın lansmanını Türkiye'de yapacağımıza inanıyorum. Hardal üretmemiz benim için çok gönülden geçen bir olay. Fersan kalitesi ve güvencesiyle hardalımızı Türkiye ile buluşturacağımız için çok mutluyuz ve hardal tüketiminin artacağına da inancım sonsuz. Üretimin burada olması çok kıymetli, sosların AR-GE'si de burada yapılacak. Çünkü yerli olmasına ve kaliteye çok önem veriyoruz" dedi. Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı da, "Develey ve Fersan'ın yeni yatırım planları için buradayız. Yabancı yatırımcının ülkemize gelmiş olması bizi mutlu ediyor. İlçemiz adına Develey Group CEO'sunu ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ürün yelpazeleri genişliyor, çay, detoks içeriği derken ürünlerin artması da bizleri mutlu ediyor. Fersan ve Develey'i tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

SADECE TÜRKİYE DEĞİL, AFRİKA VE APMEA BÖLGESİNDE DE BÜYÜYECEĞİZ

11 ülkede 19 fabrikasında çeşitli soslar üreten Develey, aynı zamanda dünyanın en büyük hardal üreticisi. Fersan olarak Develey hardallarını Türkiye'de üreteceğiz. Sadece Türkiye'de değil, Afrika ve APMEA bölgesinde de büyüyeceğiz. Öte yandan hedefimiz istihdamımızı her geçen gün daha da artırmak. Fabrikamızda yüzde yüz kapasiteyle çalışıyoruz. Develey ile birlikte daha da güçlü işlere imza atacağız. Çok yakın bir zamanda Develey soslarımız ve hardalımızın yanı sıra, Aiko soslarımıza ve yeni markalarımıza da raflardan ulaşmak mümkün olacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE SAĞLAYACAĞIMIZ KATKILAR İÇİN ŞİMDİDEN HEYECANLIYIZ

TÜRKİYE ekonomisine sağlayacağımız büyük katkılar bizi şimdiden çok heyecanlandırıyor. Fersan denilince akla ilk sirke geliyordu. Artık bu durum yavaş yavaş değişiyor. Öte yandan yenilikçi ürünlerimize ve işbirliklerimize de hızla devam ediyoruz. Almanya başta olmak üzere, Fransa, Japonya, Rusya gibi 40 ülkeden fazla ülkeye ihracatımız söz konusu. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Asya: Çin, Japonya, Singapur, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Azerbaycan olurken, Orta Doğu'da ise Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'ne ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık İspanya ve Fransa McDonald's'ın da turşu tedarikçisi olduk. Turşu üretim kapasitemiz yüzde 110 ve dilimli salatalık ürünümüzün 99'u da ihraç ediliyor. Bunlar çok önemli rakamlar" dedi.