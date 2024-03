‘Kasap Fuat’ta büyük gurur Michelin tavsiye listesinde

Bir geleneğin, kültürün, tarihin temsilcisi Kasap Fuat Michelin Tavsiye listesine girdi. Bu başarı 3 kuşaktır işini sevgi ile tutku ile yapmanın işine olan sevginin bağlılığın çok çalışmanın eseri. Kasap Fuat'ın üçüncü kuşak temsilcisi Serhat Yelmen, "Michelin tavsiye listesine girdiğimiz için mutluyuz gururluyuz. Bu bize daha çok çalışma ve sorumluluk yükledi. Bu gururu tüm Kasap Fuat ailesi olarak taşıyacağız. Bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dedi. Fuat Yelmen yani namı diğer Kasap Fuat... Babasının yanında çırak olarak başladığı restoran ve kasaplık mesleğini devam ettirmektedir. 1978 yılında Alsancak'ta Et-Pa tezgâhında Fermen (Kasap Şefi) olarak çalışır. 1983 yılında Pınar Et'te kasap reyonunu işletmişler. Pınar Et'te ilk köfteyi tezgâha çıkaran kişidir. 1996 yılında Kasap Fuat olarak Alsancak'ta ilk kasap dükkânı ile faaliyetine başlar. Daha sonra 2006 yılında şimdiki restoranında bulunduğu Alsancak Cami'nin karşısında Beko sokağında dükkânını açar. 23 yıldır aynı yerinde devam etmektedir.

FUAT BABA, ÇİFTLİĞİN BAŞINDA

Kasap Fuat'ın şimdilerde kasaplık meleğini ve restoran işletmeciliğini 3. Kuşak olarak genç dinamik eğitimli başarılı bir isim Serhat Yelmen yapmaktadır. Bu iş sevginin mesleğini sevmenin kuşaklar arası kültürün ürünüdür. Babadan dededen aldığı mirası daha profesyonel bir işletmecilik anlayışı ile ilerleterek devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu... Çocukluğundan itibaren çıraklıktan başlayarak babasının yanında öğrendiği kasaplık mesleğinde kendisini yetiştirmiş. Okul ve askerlik bitişi 2005 yılında mekânın işletmeciliğini ve yöneticiliğini üstlenmiş. Serhat Yelmen işin uzmanlık eğitim ve profesyonelliğini ekleyerek işleri büyütmüş İzmir'in Alsancak'ın en ünlü marka mekânını ortaya çıkarmış. Serhat Yelmen işin başına geçince baba Fuat Yelmen, Foça'da kendi çiftliklerini kurarak çiftliğin başına geçmiş. Çiftliklerinde kendi hayvanlarını hormonsuz iğnesiz doğal ortamlarda en sağlıklı şekilde kendileri yetiştirmektedir. Etlerini farklı kılan tamamen tarladan, açık havada doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan elde etmeleridir. Kasap Fuat'ın kalitesini lezzetini etlerini farklı kılan kendi çiftliklerinde üretim pişirme yöntemleri işleme tekniklerinden kaynaklanmaktadır. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazı lezzetleri ve tadı sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz. Örneğin kuzu incik her yerde yapılır ama elektrikli ve gazlı fırınlarda yapılmaktadır. Burada kuzini ateşinde isle külde pişirilmekte tadına doyum olmamaktadır.

2. ŞUBE ÇEŞME'YE AÇILIYOR

Bu yaz ikinci şubesini Çeşme Ilıca'da tarihi bir evde açıyorlar. 100 kişilik mekanda hem restoran hem kasap olarak hizmet verecekler. Kasap Fuat lezzetleri Çeşmelilerin beğenisine sunulacak. Ürün çeşidi bolluğu ve özellikle babaanne köftesi efsanedir. Yıllardır kasap Fuat olarak hizmet veren mekan yoğun talep ve istek üzerine 2 ay önce Restoran olarak hizmet vermeye başlamış. Kısa sürede İzmirlilerin özellikle Alsancaklıların hiçbir tanıtım reklam faaliyetine girmeden rezervasyonsuz yer bulanmamaktadır. 50 kişi kapasiteli butik özel bir mekân. Ürünlerinin çiftliklerinden olması mekânın kendileri olması nedeniyle fiyat kalite karşılığına uygun bir fiyat politikası uygulamaktadırlar. Soğuk mezeler genel klasik mezelerin yanında mekanın özel spesiyali olan efsane çilekli acılı ayrılık acısı mezesini tatmanızı öneririm. Ara sıcaklarda soğuk füme etler, antrikot nuar, brisket, et çeşitleri olarak et aradığınız bütün çeşitleri en özel haliyle bulmanız mümkün. Dana kaburga; 7 saatte isli olarak pişirilmekte. Kuzu incik; kışın özel spesiyali, Osso Buco; kuru erik ve şarapla yapılan dana incik (Çok eski bir Girit ve İtalyan yemeği) mutlaka denemelisiniz. Kasaplara özel Serhat beyin tabiri ile ölmeden önce tatmanız gereken lezzet Dana Kuyruk... Anne Ayşe Yelmen hala hizmet etmeye, çalışmaya devam etmekte. Yıllarca kasada hizmet vermiş. Üzerimizdeki emeğini unutmamız mümkün değil diyor Serhat Bey. Kış ayları geldiğinde kışın şömine başında kuzu çevirme yapılmaktadır. İçecekleriniz eşliğinde şömine başında keyfinize keyif katabilirsiniz. Her başarılı erkeğin arkasında önemli bir kadın vardır. Serhat Seymen'nin başarısının arkasında onu her konuda destekleyen sevgili Eşi Dilek Seymen bulunmaktadır. Tatlı olarak Serhat beyin eşi Dilek Seymen'in spesiyali "Kıbrıs Tatlısı" ve Dilek starları Hindistan cevizi, siyah ve beyaz çikolata.