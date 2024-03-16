Köklü zeytincilik ödüle doymuyor

Ayvalık'ın Zeytin ve Zeytinyağı üretiminde, söz sahibi olan Köklü Zeytincilik, kaliteli ve hijyenik ortamda yaptığı üretimlerle, sadece Türkiye genelinde değil, Avrupa aldığı ödüller ile de biliniyor. Uluslar arası kalite ödüllerine sahip olan Köklü zeytincilik aynı zamanda 2024 yılı Türkiye Zeytindostu Ulusal zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya ödülüne layık görüldü. 1937 yılından beri aile şirketi olarak Ayvalık ticaretine değer katan Köklü Zeytincilik, yeni üretim ve satış merkezini 2020 yılında dualar ile açtı. Köklü Zeytinciliğin Fabrika ve satış merkezinin açılışına Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Köklü Zeytin ve Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "Yeni modern bir tesisi Ayvalık'ımıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tesisimizde yeni istihdam yarattık, 50 kişiye istihdam sağladık. Artan kapasitemizle yurt dışı ihracatımızı da artıracağız. Tesissimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran başta Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüaslan olmak üzerek tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek, tarafından okunan Kur'an-ı kerimin ardından, kurdele kesilerek, fabrikanın üretim bölümü gezildi ve ilk hasat yeni mahsül zeytinyağı üretildi ve herkese ikram edildi.

Köklü Zeytincilik'in soğuk sıkım zeytinyağı 17. Ulusal Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Altın Madalya'ya layık görüldü.

30 BİN TON ZEYTİN İŞLENİYOR

Köklü Zeytin Zeytinyağı A.Ş. 10.000 m2 alan üzerinde yıllık 30.000 ton zeytinyağı sevk kapasitesine sahiptir. Gelişmiş son teknoloji otomatik zeytinyağı dolum hatlarımız ile 1 günde 100 ton zeytinyağı dolumu yapabilmekteyiz. Türkiye'nin en fazla zeytinyağı ihracatı yapan firmalarından olan Köklü A.Ş, Amerika, İtalya, İspanya, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapmaktadır. Yaptığı yeni kapasite artışı yatırımları ile birlikte sektörde adından söz ettiriyor.

TAŞ BASKI SİSTEMİ

Dedeleri 1922'de mübadeleyle Midilli'den Ayvalık'a gelip yerleşen Kürlek ailesi Midilli'de 500 yılı aşkın süre zeytincilik yaptıktan sonra Ayvalık'ta da aile mesleği olan zeytinciliğe devam ederler. 2011 yılında perakende satışa artan talep doğrultusunda Ayvalık'ın 'Köklü'sü olduğu için Ayvalık Köklü markasını oluştururlar. Taş baskı naturel sızma zeytinyağı üretiminde kullandığı zeytinlerin toplama işlemi elle sıyırma ve makinalar ile yapılmaktadır. "Erken Hasat" edilip aynı gün içinde sıkım işlemi gerçekleştirilmektedir. Zeytin taşta ezilerek hamur haline getirilir ve 27C'yi geçmeyen "Soğuk Sıkım" metoduyla işlenerek yağ elde edilir. Firma, Ayvalık, Sarımsaklı, Cunda ve fabrika satış mağazaları ile Ayvalık'ın en büyük zeytin/zeytinyağı markası olmuştur. Köklü A.Ş. 4. kuşak temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek aynı zamanda Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Başkanı ve Balıkesir Sanayi Odası GGK İl Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.