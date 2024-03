Oğuzhan Yıldız’a “Yılın CIO”su ödülü

Dijital dönüşümün öncülerinden biri olarak ses getiren çalışmalara imza atan ve faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi, bilişim sektöründe de yeni teknolojilerin geliştirilmesine liderlik eden Kalyon Holding'in başarıları taçlandırılmaya devam ediyor. CIO Dergisi tarafından, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla karlılık sağlayan ve şirketlerinin rekabet gücünü artıran IT yöneticilerine verilen teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden 2024 CIO Ödülleri'nde Kalyon Holding Bilgi Sistemleri Grup Başkanı Oğuzhan Yıldız, "Yılın CIO"su kategorisinde ödüle layık görüldü. Teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen CIO Zirvesi Future- Of CIO&Awards'te "Yılın CIO"su kategorisinde ödüle layık görülen Oğuzhan Yıldız, 2022, 2023 ve 2024'te art arda üçüncü kez, toplamda da beşinci kez Yılın En İyi CIO'ları kategorisinde ödül almış oldu.