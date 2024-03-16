Ramazan’da da tam kapasite ile üretime devam ediyor

Abalıoğlu Grubu'nun yem sektöründeki tecrübesi, Grubun kurucusu rahmetli Orhan Abalıoğlu'nun sanayicilik ruhu ve ilerleme azminin bir sonucu olarak 2006 yılında kurulan Lezita, uluslararası gıda markası olma vizyonu ile üretiyor, yatırım yapıyor ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 90. sırada yer alan Lezita, 70'e yakın ülkeye ihracat yapıyor. Lezita, toplumun iyi ve sağlıklı beslenmesinin en erişilebilir yöntemi olan kanatlı et tedarikini devam ettirmek amacıyla Ramazan ayında da kesintisiz olarak üretime devam ediyor. Lezita İzmir Kemalpaşa'da Türkiye'nin en büyük ve en modern et entegre tesisinde; taze etten, pratik, şarküteri, köfte, döner ürün grubunda hizmet veriyor. "Hayatın Lezzeti" mottosu ile hayatın tüm renklerini ürünlerine taşıyan Lezita, demografik yapıyı iyi okuyor, ihtiyaç ve beklentileri belirliyor, buna göre aksiyon alıyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "En ekonomik protein kaynaklarından biri olan piliç etini tüketicilere ulaştırmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz kabul ediyoruz. Uluslararası gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimize yenilikçi ürünler sunuyoruz. Patates, soğan halkası ve hazır yemek kategorisinde de ürünlerimizle yer almaya başladığımızı da müjdelemek isterim. Çalışanlarımızdan aldığımız güçle, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacının bir kat daha arttığı Ramazan ayında da tam kapasite ile üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILDI

LEZİTA'NIN müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek onlara en uygun ürün ve hizmetleri sunma başarısı, 2023 yılında Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin Baykuş Ödülleri'nde Kaşif Baykuş kategorisinde aldığı "Bronz" ödülle taçlandırıldı. Ayrıca yine 2023'te dünyanın dört bir yanından lezzetlerin, profesyonel tat uzmanları tarafından kör tadım metodu ile değerlendirildiği Superior Taste Award'da, "Tam Tahıllı Çıtır Piliç Fileto" ve "Cheddar ve Mantar Dolgulu Piliç Kroket" ürünleri ile "Lezzet Ödülü"ne layık görüldü. Lezita'nın yaklaşık 3.500 kişilik büyük bir aile olduğunu vurgulayan Mesut Ergül, "Yenilikçi atılımlarımız ve kalite odaklı üretimimizle sektörümüzün en beğenilen şirketlerinden biriyiz. İnsan odaklı olabilme, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabilme, buna göre empati kurarak durumu yönetme kabiliyetimiz ile öne çıkıyoruz. Tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ediyor, çevik bir şekilde aksiyon alıyoruz. Sadece üretmek değil, bunun ötesinde tüketicilerimizle de etkileşim halinde kalmaya gayet ediyoruz. İnovasyona olan tutkumuz ile müşterilerimize kaliteli ve besleyici ürünler sunarken, sofralarına yenilik katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ULUSLARARASI GIDA MARKASI OLMA VİZYONU İLE SÜREKLİ YATIRIM YAPIYOR

Lezita, güçlü satış ağı ile tüm ürünlerini Türkiye'deki ulusal ve yerel zincir mağazalarda, toplu tüketim ve perakende kanallarında tüketicilerle buluşturuyor. Mesut Ergül, "Restoranlarda rastlanan lezzetleri evlere taşıyoruz. Ürünlerimize bakıldığında klasik piliç ürünlerinin yanı sıra Çıtır Kova'dan Izgara Dilimli Piliç Fileto'ya, Fit Çıtır Tam Tahıllı Fileto'dan İçli tavuk ürünlerine kadar farklı beğeni ve damak zevkine hitap eden pek çok seçenek görmek mümkün. Bu sayede farklı hedef kitlelere de ulaşabiliyoruz. Dakikalar içinde hazırlanan pratik ve inovatif ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Bilgi birikimimizi gıda sektöründe farklı alanlara taşıyoruz. Uluslararası gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda geçtiğimiz yıl dondurulmuş patates ürününü müşterilerimize sunmaya başladık. Ürün ailemize bu yıl eklenen soğan halkası, sarma tavuk döner ve yakında katılacak yenilikçi ürünlerle, sofraların vazgeçilmezi haline gelen lezzetler üretmeye devam ediyoruz. Bu vizyonla konsept mağazalarımızın ilkini geçen yıl İzmir'de açtık. Konsept mağazalarımızı tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz" dedi.