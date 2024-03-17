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Haberler Ekonomi Dalaman’da yılın ilk turistleri karşılandı

Dalaman’da yılın ilk turistleri karşılandı

OSMAN AKÇA
Dalaman’da yılın ilk turistleri karşılandı
MUĞLA'DAKİ Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden 189 kişilik kafile için bir karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular, Dalaman Havalimanı yetkilileri ve havalimanı çalışanları tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistlere günün anısına çeşitli hediyeler verildi ve işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçtiler. Sezonun erken başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden İngiliz turistler, Dalaman bölgesinde en çok Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiklerini belirterek, havalimanı yetkililerine karşılama için çok teşekkür ettiler.
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