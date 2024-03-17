Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesini kim ne zaman alacak?

Son dakika haberleri...SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştırıyor. 2024 yılında 3 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
2024 EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesininin ödeme tarihlerini duyurdu. Erdoğan açıklamasında "Bu yıl emeklerimizin bayram ikramiyeleri de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyeleri inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklerimizin hesaplarına yatırmış olacağız." dedi.
3 BİN LİRA İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.