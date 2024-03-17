Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 3 bin TL Ramazan Bayramı ikramiyesini kim ne zaman alacak?

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.