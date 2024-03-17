Lezita’dan grev açıklaması: Üretimde aksama olmadı

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren fabrikasında grev yapıldığına dair haberler üzerine Lezita tarafından yapılan yazılı açıklamada, "7 Mart tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. Tesisimiz tam kapasite ile üretime devam etmiştir. Tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır" denildi. Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin greve gitmesi üzerine gıda sektörünün sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.