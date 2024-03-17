Seracılıkta dünyada dördüncü ülkeyiz

İzmir'in Bayındır ilçesinde çiçek üreticileriyle sohbet eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'nin süs bitkileri üretiminde dünyayla boy ölçüşür hale geldiğini, ancak AR-GE yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bayındır'ın da süs bitkileri açısından son derece önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Yumaklı, "Türkiye'de son dönemde 19 bin dekar olan süs bitkileri üretim alanı 3 kat artarak 59 bin dekara yükseldi. Bu da bu alandaki potansiyelin ne derece yüksek olduğunun diğer bir göstergesi. Türkiye'de örtü altı üretimiyle alakalı yaklaşık 800 bin dekarlık bir alan var. Dolayısıyla bu potansiyelin de yine kayıt altına alınarak gelişimiyle alakalı planlama yapabilmek adına dün gece yayımlanan Kapalı Alanlarda Bitkisel Üretimin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği yürürlüğe girdi" dedi.

KAYIT ALINA ALINACAK

Yürürlüğe giren yönetmeliğe coğrafi konumlarına göre tüm örtü altı üretimi, kimliklendirerek kayıt altına alınmış olacağını belirten Bakan Yumaklı, "Örtü altı üretim, gerçekten ülkemizde gelişim ve potansiyeli açısından son derece önemli bir üretim metodu. Biz dünyada dördüncü sıradayız. Avrupa'da ise ikinci sıradayız. AR-GE çalışmaları bu noktada tüm bitkisel üretimlerde olduğu gibi özellikle tohum açısından süs bitkilerinde gelecek dönemde bizlerin en önemli çalışma alanlarından birisi olacak" dedi. Yumaklı, daha sonra Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i makamında ziyaret etti, sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.