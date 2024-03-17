Ticarette kadın girişimci atağı

BİRLEŞMİŞ Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında New York'ta temaslarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Evi'nde Nasdaq Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin'i kabul etti. Göktaş, kabulde 2018'den bu yana 751 bin kadına destek olduklarını ifade ederek, "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi" ile de kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımını teşvik ettiklerini anlattı. Gökçetekin, ise "Muhteşem kadın girişimcilerimiz var ve depremin yaralarını Hepsiburada ile beraber sarıyorlar. Şu anda bölgede 3 bin 300 kadına ulaştık. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde ise 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimci yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.