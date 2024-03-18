Enflasyon Temmuz’da düşüşe geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı televizyon kanalında Türkiye'nin Orta Vadeli Ekonomi Programının (OVP) temelinin sağlam olduğunu söyledi. Şimşek, "Ekonomik programımızın temeli siyasi istikrardır. OVP'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonu teke düşüreceğiz, mali disiplini sağlayacağız, cari açık bu senenin ortasında bizim koyduğumuz hedeflerden çok daha iyi bir noktada olacak " dedi.

"TEMELİMİZ SAĞLAM"

Önümüzdeki sürecin zor olduğunu belirten Şimşek, "Sorunların farkındayız, çözmek üzerine bu programı uygulayacağız sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. Ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Şimşek özetle şunları söyledi: "Ekonomik programımızın temeli siyasi istikrardır. Bu programın temel unsurları da inşa edildi. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık. OVP'nin 3 temeli vardır. Programın birinci esası dezenflasyon yani enflasyonu indirmek. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Geçen sene para politikasında attığımız adımlar ortada. Gerekirse Merkez Bankası gereğini yapacaktır. Kredi politikasında çok net bir şekilde kaynakların tüketime değil üretken alanlara yönlendirme olacak. Müdahaleci olacağız. Kredi politikasında kaynağın tüketime değil kaynağın önce arz yönünü üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler alacağız."

MAYIS'A KADAR ARTACAK

Şimşek, "Enflasyon rakamları açıklanacak. Mayıs'a kadar yükselmeye devam edecek. Yükselen yıllık enflasyon düşen aylık enflasyon. Enflasyon 3 Temmuz'dan itibaren düşmeye başlayacak. Çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başladı. Programı sabırla kararlılıkla uygulayacağız. 12 ay sonra enflasyon yüzde 36'lara 24 ay sonra ise yüzde 20'li rakamlara gerileyecek" diye konuştu.

DEPREM ETKİSİ

Şimşek, "Geçen sene asrın felaketi yaşandı. İnşaat girdilerinde, işçilik maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. İnsanlar büyük şehirlere göç etti ve kira fiyatları yükseldi. Bunlar bir kerelik bir şey ama geçen sene temmuz ağustos eylül aylarında yaşandı. Bu önümüzdeki temmuz ağustosta yaşanmayacak. Deprem etkisi ortadan kalkacak. Enflasyonu kalıcı olarak bir şekilde aşağı çekmek istiyoruz. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirliler. Geçen sene deprem nedeniyle çok büyük bir açıkla karşı karşıyaydık" diye konuştu.